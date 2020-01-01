Hindistan’ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangi olayın her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında sorulan, Hindistan'ın Piplantri adlı köyünde dikilen ağaçların nedeni herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

"Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir" sorusuna 4 seçenek sunuldu. İşte seçenekler:

A: İnek ölümü

B: Kar yağması

C: Kız bebek doğumu

D: Köyün futbol takımının gol atması

Doğru cevap C: Kız bebek doğumu



Hindistan'ın bu köyünde her kız bebek doğumunda 111 ağaç dikme geleneği var.



ulusal.com.tr