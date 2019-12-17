Hızır ve Tufan artık düşman... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm özeti! EDHO 152. yeni bölümde neler oldu

ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 152. bölümünde neler oldu? Hain çıkan Tufan ne yaptı?

İşte EDHO 152. Bölüm özeti.

Hızır, Hızır Ali ve Alparslan hain çıkan Tufan'ın evine gider.

Hızır Tufan'a dışarıya çıkmasını ve karşı karşıya gelmek ister.

Tufan silahını Hızır'a doğrultur. Tufan'ın oğlu Orhan silahın önüne atlar ve Tufan'ın silahından çıkan kurşunla vurulup yere düşer.

Olay sonrası gelen polis ekipleri Hızır, Alparslan ve Hızır Ali'yi emniyete götürdü.

Sınırsızlar'ın Hızır ile iş yaptığını öğrenen Altan, ekibi sorguya çeker.

"Bana itaat edecek misiniz, ölecek misiniz" diyen Altan, "bizler Cengiz abi ile bir ilişkin olduğunu bilseydik böyle bir şey yapmazdık" yanıtı alır ve Sınırsızlar'ın başı özür diler.

"ŞİKAYETİM YOK"

Emniyette ifade veren Tufan, "silahımı doğrulttuğumda uşağım önüme atladı. Hızır'dan da bir şikayetim yok" dedi.

Hızır "Beni ne için sattıysan değdi mi" diye sordu, Tufan "Uşağım için sattım" dedi.

Hızır ile karşılaşan Tufan "ölümüne sebeb olanı, yani seni öldürmeden ben ölmem Hızır" yanıtını verdi.

Hızır, "Orhan defnedilinceye kadar sana kimse bir şey yapmayacak, ama ondan sonrası Tufan..." dedi.

Tufan, "Doğru diyorsun bundan sonrası Tufan" dedi.

Hızır ve masa üyeleri Orhan'ın cenazesine katılıp dua okudu.

TUFAN'IN SAVAŞ İLANI

Ekibini toplayan Tufan, "Çakırbeylilerle savaşta yanımda mısınız, değil misiniz" diye sorar.

Tufan, "Hızır Ali hariç Çakırbeylilerle çatışabilirsiniz" der.

Tufan, "Hazırlıklarınızı yapın, bugünse bugün ben o Hızır'ın cenazesine gideceğim" diye konuşur.