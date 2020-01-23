Hülya ve Arif programa katıldı... 23 Ocak Perşembe Esra Erol'da izle... Esra Erol'da da bugün neler yaşandı? 

Kocasını 18 yaşındaki Arif için terk eden Hülya bugün tekrar canlı yayına geldi. Eşi Recep, babası Erol ve annesi Habibe ile yüzleşen Hülya'nın yanına sözlendiği Arif de katıldı.

Dün yayını terk ettikten sonra programın tekrarını izleyen Hülya yaptıklarını dinledikten sonra da pişman olmadığını söyledi.

14 Ekim'de, Çerkezköy'den Konya'ya kaçan Hülya, evden kaçarken de başıma bir şey geleceğinden korkmadım dedi. Şimdi parasızlıktan otobüs garlarında kalan Hülya gittiğinden pişman olmadığını yineleyerek sadece annemi, babamı ve kardeşlerimi özledim diyerek Recep'i bir kez daha yıktı.

Recep ise bunların yaşanmasının tek nedeni eve internet bağlattırmasının olduğunu söyledi.

Yayına gelen Habibe olay günü yaşananları tekrar anlatarak bunları hak etmediğini söyleyerek kızına isyan etti.

Evlenmek istediğinde kızına saygı duyarak kabul ettiğini, annesi babası olmayan Recep ile kızına karşı evini açtığını söyleyen anneye karşı Hülya söyledikleri doğru diyerek cevap verdi.

Canlı yayına görüntülü bağlanan Arif ise yaptıklarının yanlış olduğunun farkında olduklarını ama Hülya'nın annesinin ona telefonda küfür ettiğini söyledi.

Esra Erol ise Arif'in ailesinin, Hülya ile Arif'i evden kovduğunu ve Hülya'ya şiddet uygulandığını hatırlattı. Neden beraber kaldıklarını soran Erol, Arif'ten seviyorum yanıtını aldı.

Anne Habibe, kızının Arif yüzünden eve dönmediğini iddia etti.

MUHAMMED ÇOCUKLARINI BULMAK İSTİYOR!

1 sene önce Ramazan Özdemir ile kaçan Sevgi Büyükkartal, annesi Emine Öz aracılığıyla iki çocuğunu kaçırttığını iddia eden Muhammed Büyükkartal, çocuklarını geri istiyor.

Eşinin kaçtığı kişinin tekin biri olmadığını söyleyen Muhammed, Ramazan Özdemir'in hırsızlık suçlarıyla hapse girdiğini iddia etti.

Bir kere çocuklarıyla telefonla görüştürülen Muhammed, büyük oğlu Rıza Ayaz ile konuştuğunu ve bize burada iyi davranmıyorlar dediğini söyleyen Muhammed, bir an önce boşanmak ve çocukların velayetini almak istiyor.

Sevgilisiyle kaçan Sevgi Büyükkartal canlı yayına telefonla bağlanarak Muhammed'in kaçacağını ve sevgilisi olduğunu daha önceden bildiğini söyledi.

Kendisini savunarak telefonu kapatan Sevgi Büyükkartal'ın ardından Muhammed, çocuklarını araya sokarak kendisinden para talep edildiğini söyledi.

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