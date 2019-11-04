Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

Hürriyet'te çoğunluğu sendikalı 50'ye yakın çalışanın evlerine tebligat yollanarak işten çıkarılmalarının ardından, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, görevinden istifa etmişti.

Munyar'ın yerine gelen isim belli oldu

Vahap Munyar'ın istifasının ardın yerine gelecek isim merak konusu olmuştu.Medyatava.com'da yer alan habere göre, Hürriyet Gazetesi'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun oldu. Hakan, daha önce Kanal D Haber Daire Başkanlığı ve Ana Haber sunuculuğu da yapmıştı.