Hüsnü işkence görüyor! Arka Sokaklar 538. bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen olan Arka Sokaklar'ın geçen yayınlanan 538. bölümünde; Kurye, işlerini baltalayan ekipten intikam almak için harekete geçiyor. Zeliha'yı kontrolü altına alarak ilk cezayı Hüsnü'ye kesmek istiyor. Onların en zayıf anlarını kollarken yeri tespit ediliyor. Kendisine düzenlenen operasyondan kıl payı kurtulurken Hüsnü ile karşı karşıya kalıyor. Hüsnü, tabancasını çekerek teslim olması için onu uyarıryor; fakat, Kurye'nin teslim olmak gibi bir niyeti olmayınca işler kötüleşiyor. Kurye, Hüsnü'den hızlı davranarak silahını ateşliyor. Hüsnü vurularak yere düşüyor. Ekip, azılı bir suçluyu yakalamak için operasyon düzenler. Yeri belirlenen suçluya ilk ulaşan Bahar olur. Bahar ekibe haber verdiği sırada adam arkasından gizlice gelir ve kafasına vurarak onu bayıltır. Arkasında delil bırakmamak için Bahar'ın da baygın olarak bulunduğu ahırı ateşe verir.

Her cuma sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Hüsnü'yü kaçıran Tarık, ekibi, hiç ummadıkları bir tuzağın içine çeker.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da 24 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümün fragmanı yayınlandı.

Babasının Tarık tarafından kaçırılmasıyla çılgına dönen Tekin, bu durumdan ablası Zeliş'i suçlar. Önceden sevgili olduğu kişinin babasını öldürebileceğini söylerek Zeliş'in üzerine giden Tekin, Zeliş'i büyük bir vicdan azabıyla baş başa bırakır.

Hüsnü ise Tarık'ın silahını alarak dengeleri değiştirir. Fakat Tarık'tan hiç umulmadık bir hamle gelir.

Ekibi başka bir ıssız yere sürükleyen Tarık, büyük bir tuzak kurmuştur. Ekip ise mekanda olan bombayı fark etmeden arkadaşları Hüsnü'yü aramaktadır.

Hüsnü'yü yeniden etkisiz hale getiren Tarık, Hüsnü'ye işkence etmeye başlar.

Engin Başkomser ile Mesut arkadaşlarını kurtarmak için oldukça stresli anlar yaşar. Gergin olan ikili birbirleriyle kavga etmeye kadar ileri gider.

Bu sırada Tarık, Hüsnü'yü bırakmak için 10 bin TL ister. Zeliş ise parayı getirir fakat Tarık yine hainlik peşindedir.



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