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İhsan Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez (36), toprağa verildi.

İhsan Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez (36), toprağa verildi.

Çeşitli dergilerde yazarlık yapan ve e-kitap ile dijital yayıncılık konusunda da çalışmalar yürüten Sönmez'in cenazesi, Fatih Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti ABD'li yazar Muhyiddin Şekûr tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayvansaray Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Sönmez'in ağabeyi ve Anadolu Ajansı Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez ile yakınları katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni #İhsan Sönmez #fatih camii #cenaze namazı #Ayvansaray Mezarlığı
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