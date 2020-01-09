İkimizin Yerine 489. yeni bölümde neler olacak? İkimizin Yerine 489. bölüm fragmanı izle...(9 Ocak Perşembe)

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan İkimizin Yerine adlı Hint dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 489. yeni bölümde; Akira Jagdish’le görüşmek için onun ofisine gider. Anandi de Jagdish’le konuşmak ister. Jagdish’in ofisinde bekleyen Anandi gelen misafirin ofise gönderilmesini söyler. Akira tam ofise girecekken Jagdish onu görür ve konuk odasına götürür. Anandi son anda gelen bir telefonla onların yanına gitmekten vazgeçer. Anandi Manu’nun yerini öğrenince soluğu onların yanında alır. Anandi Manu ve Puja’yı geri dönmeye ikna edebilecek mi?

İKİMİZİN YERİNE 489. BÖLÜM FRAGMAN

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