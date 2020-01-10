İkimizin Yerine 490. yeni bölümde neler yaşanacak? İkimizin Yerine 490. bölüm fragmanı izle... (10 Ocak Cuma)

Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün 16.10’da Kanal 7 ekranlarına geliyor. Bugün İkimizin Yerine 490. bölümüyle sevenleriyle buluşacak.

İKİMİZİN YERİNE 490. BÖLÜM FRAGMANI





İKİMİZİN YERİNE OYUNCU KADROSU

Toral Rasputra, Surekha Sikri, Siddharth Shukla, Vibha Anand, Janvi Chheda, Shashank Manisha Singh, Kovid Gupta, Raman Manaktala

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