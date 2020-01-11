İkimizin Yerine 491. yeni bölümde neler olacak? İkimizin Yerine 491. bölüm fragmanı izle...(11 Ocak Cumartesi)
Kanal 7'nin sevilen Hint dizisi İkimizin Yerine 11 Ocak Cumartesi tarihli 491. bölüm fragmanını izle...
MEDYA 11.01.2020, 11:19
Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün 16.10’da Kanal 7 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gerçek adı Balika Vadhu olan dizi bugün 491. bölümüyle yayınlanacak.
İKİMİZİN YERİNE 491. BÖLÜM FRAGMANI
İKİMİZİN YERİNE OYUNCU KADROSU
Toral Rasputra, Surekha Sikri, Siddharth Shukla, Vibha Anand, Janvi Chheda, Shashank Manisha Singh, Kovid Gupta, Raman Manaktala
ulusal.com.tr
11°
açık
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