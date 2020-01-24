İkimizin Yerine 504. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!(24 Ocak Cuma) İkimizin Yerine dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Kanal 7'nin sevilen Hint dizisi İkimizin Yerine 24 Ocak Cuma tarihli 504. bölüm fragmanını izle... Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün 16.10’da Kanal 7 ekranlarına geliyor... Akiraj kendi kızını öldürtmeye çalışıyor!
MEDYA 24.01.2020, 14:24
Gerçek adı Balika Vadhu olan İkimizin Yerine dizisinin bugün yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde heyecan dolu sahneler seyircileri bekliyor. Nandini'nin annesi geliyor...
İKİMİZİN YERİNE 504. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
OYUNCU KADROSU
Toral Rasputra, Surekha Sikri, Siddharth Shukla, Vibha Anand, Janvi Chheda, Shashank Manisha Singh, Kovid Gupta, Raman Manaktala Türü: Drama, Romantik Vyas, Shashank Vyas, Smita Bansal, Vimarsh Roshan, Neha Marda, Saptrishi Ghosh, Mahima Makwana, Avinash Mukherjee, Sriti Jha Yönetmen: Sidharth Sengupta, Pradeep Yadav Senaristler: Purnendu Shekhar, Gajra Kottary, Rajesh Dubey, Usha Dixit, Raghuvir Shekhawat
ulusal.com.tr
9°
açık
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