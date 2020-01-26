İkimizin Yerine 506. yeni bölümde neler olacak? İkimizin Yerine 506. bölüm fragmanı izle...(26 Ocak Pazar)
Her gün Kanal 7'de ekrana gelen İkimizin Yerine dizisinin bugünkü bölümünün fragmanı yayınlandı. İkimizin Yerine dizisinde bugün ne olacak?
MEDYA 26.01.2020, 12:32
Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün 16.10’da Kanal 7 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gerçek adı Balika Vadhu olan dizi bugün 506. bölümüyle yayınlanacak.
İKİMİZİN YERİNE 506. BÖLÜM FRAGMANI
İKİMİZİN YERİNE OYUNCU KADROSU
Toral Rasputra, Surekha Sikri, Siddharth Shukla, Vibha Anand, Janvi Chheda, Shashank Manisha Singh, Kovid Gupta, Raman Manaktala
ulusal.com.tr
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