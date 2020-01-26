İkimizin Yerine 506. yeni bölümde neler olacak? İkimizin Yerine 506. bölüm fragmanı izle...(26 Ocak Pazar)

Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün 16.10’da Kanal 7 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gerçek adı Balika Vadhu olan dizi bugün 506. bölümüyle yayınlanacak.

İKİMİZİN YERİNE 506. BÖLÜM FRAGMANI

İKİMİZİN YERİNE OYUNCU KADROSU

Toral Rasputra, Surekha Sikri, Siddharth Shukla, Vibha Anand, Janvi Chheda, Shashank Manisha Singh, Kovid Gupta, Raman Manaktala

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