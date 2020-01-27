İkimizin Yerine 507. yeni bölüm fragmanı izle... İkimizin Yerine yeni bölümde neler olacak? (27 Ocak Pazartesi)
Her gün Kanal 7'de ekrana gelen İkimizin Yerine dizisinin bugünkü bölümünün fragmanı yayınlandı. İkimizin Yerine dizisinde bugün ne olacak?
MEDYA 27.01.2020, 12:54
Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün 16.10’da Kanal 7 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gerçek adı Balika Vadhu olan dizi bugün 507. bölümüyle yayınlanacak. Magla, Nandini ile Anandi'nin evine gider. Artık burada yaşamaya başlayan Nandini, annesini yakından tanımaya başlar fakat gerçek annesinin olduğunu bilmemektedir.
İKİMİZİN YERİNE 507. BÖLÜM FRAGMANI
İKİMİZİN YERİNE OYUNCU KADROSU
Toral Rasputra, Surekha Sikri, Siddharth Shukla, Vibha Anand, Janvi Chheda, Shashank Manisha Singh, Kovid Gupta, Raman Manaktala
ulusal.com.tr
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P