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İlber Ortaylı'dan film iddialarına yalanlama

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Selçuklu Devleti ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak "Direniş Karatay" filminin tarih danışmanı olduğuna ilişkin yapılan açıklamaları yalanladı.

İlber Ortaylı'dan film iddialarına yalanlama

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Selçuklu Devleti ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak "Direniş Karatay" filminin tarih danışmanı olduğuna ilişkin yapılan açıklamanın doğru olmadığını belirtti. Ortaylı adına yapılan açıklamada, filmle ilgili ne sözleşme imzalandığı ne de söz verildiği belirtildi.

Yapımını Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği filmin tarih danışmanının Prof. Dr. İlber Ortaylı olduğu açıklanmıştı. Ortaylı’nın avukatı Av. Fahrettin Erbahayetmez, müvekkili adına Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz bir kaç gün içerisinde haber kanallarında, sevilen ve başarılı bir kadronun çalışması olduğuna inandığımız ‘Diriliş Karatay’ isimli uzun metraj filmden bahsedilmektedir. Adı geçen değerli çalışmanın kamuoyuna yansıyan biçiminde, müvekkilim İlber Ortaylı'nın ‘tarih danışmanı’ olduğu ibaresi bilgimize ulaşmıştır.

Müvekkilim böyle bir çalışmaya sempati ile bakmasına karşın, geçmiş dönemlerde yapılmış bulunan Tarihi film çalışmalarının yetersizliğine koyduğu şerh açıktır.

Müvekkilim başlangıç itibari ile makul bir bakış sergilediği bu çalışma hususta ne bir akit imzalanmıştır ne de insani anlamda bir söz verilmiştir. Hatta bu hususta kendisine senaryo da ulaştırılmamıştır.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #ilber ortaylı #film
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