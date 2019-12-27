İlk yarı finalist belli oldu? Eleme potasına kim girdi? MasterChef final ne zaman? MasterChef 75. bölüm izle

MasterChef Türkiye'nin final haftasında ilk yarı finalist dün akşam belli oldu. Cemre ve Güzide arasında oynan yarı finalistlik oyunda rakipler kıyasıya yarıştı.

Yarışmacılar, fırında hindi dolma, kuşkonmazlı yaratıcı bir yemek ve krem karamel tatlısını yaptılar. Son oyuna kadar yakın puanla gittiler fakat Cemre öndeydi. Son oyunda yapılan krem karamel tatlısı ise dengeleri az kalsın değiştiriyordu. Cemre tatlısında krem karameli yapmada başarılı olamadı, Güzide ise krem karamelin üzerindeki kafesi yapamadı. Güzide bu oyunla farkı iyice kapattı ama Cemre'nin fazladan 1 puanla kazanmasına engel olamadı.

50-49 puan durumuyla ilk finalist Cemre seçildi. 1 günlük eleme heyecanından kurtulan Cemre, yarışmanın en güçlü şefi olarak görülüyor.

Pazartesi günü Alican, Salı günü Ekin, dün akşam ise Güzide eleme potasına kaldı. Üç güçlü yarışmacı yarı final için yarışacak!

MasterChef finali 30 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

ulusal.com.tr