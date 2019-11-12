İmece için bugün son gün

Ulusal Kanal imecesinde son gün. Türksat borcu nedeniyle başlatılan kampanya saat 18.00 itibariyle sona eriyor. Durum ciddi. Türksat’a olan borç kapatılmazsa Ulusal Kanal’ın yayını karartılacak. Ulusal Kanal yöneticileri topyekün seferber olmuş durumda. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Türk milletine çağrı yaptı. Borcun bir kısmını, 31 Ekim’de ödediklerini ve Türksat yetkililerinden 12 Kasım’a kadar süre istediklerini belirten Türkkan, “Bu kanalı yaşatmak için siz değerli can dostlarımıza müracaat ediyoruz. Bu hayati sorunu kanalımızı var eden siz vefakar gönüllülerimize emanet ediyoruz” dedi.

Seferberlik toplumun her kesiminde karşılık buldu.

‘İŞÇİNİN EMEKÇİNİN YANINDA’

İlkay Akkaya - TGS Genel Sekreteri: Ulusal Kanal her zaman işçinin, emekçinin sesi oldu. Bu kanal zaten bunun için kurulmuştu. Bizim ne zaman başımız sıkışsa Ulusal Kanal yanımızda oldu. Bunun için bütün emekçilerden Ulusal Kanal’a destek olmalarını istiyoruz.

-Ahmet Güler - İZBAN İşçisi: Ulusal Kanal herkesin bildiği üzere işçinin üzerinde çok büyük bir emeğe sahip. Çalışanlar, işçiler ülkemizde her zaman sıkıntıya ve zorluklara maruz kalmıştı. Bu zorlukları kaynağından en ince detayına kadar tüm ülke kamuoyuna aktaran Ulusal Kanal, emekçiler adına çok büyük bir basın mecrasıdır. Bizim 37 gün süren grevimizde kamuoyuna en gerçekçi bilgileri sunan Ulusal Kanal, bugün sıkıntı içindedir. Bizler hep yanımızda olan kanalımıza yardımcı olmak zorundayız. Çünkü emeğin gerçekten doğru bir şekilde anlatılabilmesi adına Ulusal Kanal’ın yaşaması ve yaşatılması gerekiyor. Eğer Ulusal Kanal olmasaydı bizler yaşadığımız sıkıntıları havuz medyasıyla kamuoyuna anlatamazdık. Ulusal Kanal’ın ayakta durması için yine işçinin emekçinin sesini kamuoyuna aktarmamız için Ulusal Kanal’ı yaşatmamız gerekiyor.

-Yalçın Büyükdağlı - GÖREV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi: Halkın bu kanala desteği hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü daha büyük işler yapacağız. Daha büyük bir kanal yaratacağız. Önümüzde çok görev var. Büyük işlere girdik. Dünyayı ve Türkiye’yi geleceğe doğru götürüyoruz. Karanlıkları aydınlatıyoruz. Bugünün koşullarına uygun görevi halkımız yerine getirecektir.

-Teoman Alili - Ulusal Kanal Programcısı: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Daha güçlü olmamız için de desteğe ihtiyacımız var. Bu geliri bizlere Türkiye’nin emekçi halkı verecek. Sanayicisi, çiftçisi, köylüsü, işçisi. Türk milletini oluşturan her birey. Ve bugün Ulusal Kanal’ın üstündeki vizyon Türkiye’nin en az yüzde doksanını kapsıyor. Biz vatan savaşı diye bağırıyoruz. Vatan savaşı diyorsak bunu yapmak için de büyük milletimizin taşın altına elini sokması lazım.

‘BU YÜKÜN ALTINDAN BERABER KALKACAĞIZ’

-Can Karadut - Ulusal Kanal Programcısı: Ulusal Kanal hep devletinin, milletinin yanındaydı. Bugün de durduğu nokta aynıdır. Dün Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ebediyen yaşatmaya ant içmiştik. Bugün bu andımız doğrultusunda görevimizi sürdürüyoruz. Şüphesiz ki bu ant sadece bizlerin değil büyük Türk milletinin de andı. Bu uğurda elimizden gelenin fazlasını hep birlikte yapacağız. Bu büyük yükün altından hep birlikte kalkacağız. Ne Ulusal Kanal yayınları kararacak ne de Türkiye Cumhuriyeti köhnemiş emperyalizme boyun eğecek.