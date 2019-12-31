İsmail Umut Arabacı CNN Türk'e böyle veda etti

Geçtiğimiz hafta CNN Türk’ten ayrılacağı ortaya çıkan kurumun deneyimli muhabiri İsmail Umut Arabacı’dan veda açıklaması geldi.

Arabacı veda yazısını 4 yıl önce CNN Türk’le anlaştığı zaman çekindiği bir fotoğrafla yaptı.

Barış Pınarı Harekatı’nın sembol ismi olarak hafızalara kazınan usta isim açıklamasında, “Tüm mesai arkadaşlarıma bana kattıklarından dolayı minnettarım. Burada çok şey öğrendim. Yeni yıl itibari ile işsizler kervanına katılıyorum. İş aradığımı da bu vesile ile duyurmak isterim” ifadelerini kullandı.