İsviçre'de Ulusal Kanal buluşması

Vatanın ve emeğin nöbetini tutan Ulusal Kanal`in 20'inci yılı İsviçre Zürih'te coşkuyla kutlandı.

Ulusal Kanal dayanışma gecesi yurtseverleri buluşturdu: Vatan Partisi İsviçre Temsilcisi Hasan Kemahlı, İsviçre Türk Toplumu Onursal Başkanı Kahraman Tuna Boylu, Bern ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ethem Kayalı, Soluturn Türk Okul Aile Birliği Başkanı Osman Uslu, İşviçre Komünist Partisi Genel Sekreteri Massimiliano Arif Ay ve çok sayıda Ulusal Kanal sevdalısı dayanışma gecesine katıldı.

Gecenin tüm hazırlıkları fedakâr Cumhuriyet Kadınları'nın özenli elleriyle yapıldı. Zürih Cumhuriyet Kadınları Başkanı Mükerrem Genç "hep birlikte güçlüyüz" dedi.

Etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan Ulusal Kanal`in 20 yıldır vatan nöbeti tuttuğunu vurguladı.



Türkkan, ABD'nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıma kararının Zürih'te yaşayan vatanseverlerin mücadelesiyle boşa çıkarıldığının altını çizdi.



Ulusal Kanal mücadelesine ortak olan Savaş Düzgün belgesini alırken duyguluydu.



Zürih'te yasayan vatanseverler Ulusal Gönüllüler ailesine katıldı. Kanalı büyütmek için kolları sıvadılar.



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