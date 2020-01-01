Italo Martinenghi'nin yönettiği Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir?
Dün akşam yılbaşı özel bölümünün yayınlandığı Kim Milyoner Olmak İster'de Italo Martinenghi'nin yönettiği Süpermenler filminin başrol oyuncusu sorusu izleyicileri meraka düşürdü... Peki İtalyan yönetmenin çektiği Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir? Filmin konusu nedir?
MEDYA 01.01.2020, 11:20
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akıl karıştıran bir soru soruldu.
"Italo Martinenghi'nin yönettiği 1979 yapımı Süpermenler filminin başrol oyuncusu kimdir" sorusunun cevabı D şıkkı Cüneyt Arkın'dır.
FİLMİN KONUSU
Türk - İtalyan ortak yapımı bir film olan Süpermenler 1979'da İtalyan yönetmen Italo Martinenghi tarafından beyaz perdeye sunuldu. Yeni bir zaman makinesi üreten Ali Şen'in hayat verdiği Alman profesör Vok Van Vong bu makineyi İstanbul'daki Bizans hazinelerini bulmak için kullanımaya başlar. Gelişen olay örügüsüne bir dizi mafya işleri bulaşınca herkesten gizlediği süper güçleri olan Dedektif Murat yani Cüneyt Arkın ve ekibi olaya el koyarlar.
ulusal.com.tr
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