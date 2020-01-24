Jön Türkler harekete geçiyor! Payitaht Abdülhamid 104. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları yayınlandı mı? 

Payitaht Abdülhamid'in yayınlanan son 104. bölümünde; Abdülhamid’in tertibi işlemiş, Vladimir yakalanmıştır. Zalman, ölümü pahasına hastalığını reddeder. Kanı tetkik edilecektir. Hastalandığı ortaya çıkınca hainliği de anlaşılacaktır. Sabahattin ve Zülüflü, Zalman’ı kurtarmak için kolları sıvarlar.



Selim Paşa Karaso’yu saraydan çıkarmak için uğraşmaktadır. Zalman’ın müptelalığından kurtulan Selim Paşa zihninin açılmasıyla kim olduğunu hatırlar. Gerçeği anlatmak üzere Abdülhamid’e doğru yola çıkar.



Halil Halid son anda gelen bir pusula ile ölümden kurtulur. Şimdi önemli bir görevi vardır. Balkanları ayağa kaldırıp savaş çıkartacak bu suikastı engellemek zorundadır.



Bidar çatışmanın ortasında kalmış, oğlu da Jön Türk hareketinin içindedir. Anne oğul büyük bir tartışma yaşarlar. Naime dehşete düşmüş ve ne yapacağını annesine sorar. Bidar, Abdülkadir’i babasına söyleyecek midir? Abdülhamid tam da Mehmet’in vazifesini Abdülkadir’e vermek üzereyken, Bidar kararsız kalır.



Bidar’ın canını alamamış olan Blavatsky’nin Bidar için hazırladığı ölümden beter akıbet nedir? Halil Halid zorlu görevini başarabilecek mi? Sabahattin ve Zülüflü Zalman’ı kurtarabilecek mi? Abdülhamid sonunda düşmanının kim olduğunu öğrenebilecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 104. BÖLÜM İZLE

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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