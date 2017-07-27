Los Angeles'ta bir kilisen çıkan Justin Bieber, arabası ile yanlışlıkla kendisini görüntüleyen bir gazeteciye çarptı.
Kaza sonrası Kanadalı şarkıcı, dizinden yaralanan 57 yaşındaki fotoğrafçıya yardım etmek istedi.
Hafif yaralanan adam, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Olay yerine gelen polis, genç popçunun ifadesini aldı.
Dünya turnesinin son 14 konserini iptal eden Justin Bieber, paparazzilerden kaçmaya çalışırken, kendisini görüntülemek isteyen bir fotoğrafçıya çarptı. Kaza anı başka bir gazeteci tarafından görüntülendi.
Los Angeles'ta bir kilisen çıkan Justin Bieber, arabası ile yanlışlıkla kendisini görüntüleyen bir gazeteciye çarptı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.