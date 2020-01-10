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Kaan öldü! Sevdim Seni Bir Kere 88. bölüm tamamını izle... Sevdim Seni Bir Kere 9 Ocak son bölümünü izle...

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan dizide dün neler yaşandı? Ozan'ı yakalanmaktan kurtaracak tek kişi olan Kaan hastane odasında öldürülüyor.

MEDYA 10.01.2020, 10:45
Kaan öldü! Sevdim Seni Bir Kere 88. bölüm tamamını izle... Sevdim Seni Bir Kere 9 Ocak son bölümünü izle...

9 Ocak Perşembe günü yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinin yeni bölümünde; Eylül'ü eve kilitleyen Yağız, Eylül'ün gitmesine izin vermez. Bu sırada polisler Ozan'ı tutuklamaya eve gelir. Ozan'ın masumluğunu ispat edecek tek kişi olan Kaan hastane odasında saldırıya uğrayarak öldürülür. Bu arada Eylül'ün Yağız'ın yanında olduğunu öğrenen Yağız'ın babası, Eylül'ü kaçırtır. 

SEVDİM SENİ BİR KERE 88. BÖLÜM İZLE


ulusal.com.tr

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