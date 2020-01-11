Kadın dizisi neden final yapıyor? Sevilen diziden şok karar! Kadın dizisi ne zaman final yapacak?

24 Ekim 2017 tarihinde FOX TV'de yayın hayatına başlayan ve 3 sezondur devam eden Kadın dizisinde sona gelindi... Salı gününün sevilen ve reytinglerde hep üst sıralarda ilerleyen Kadın dizisinin final yapacağı açıklandı. Son 4 bölümü yayınlanacak olan dizi 4 Şubat Salı günü son bölümüyle seyircileriyle buluşacak.



Özge Özpirinçci'nin başrolünü oynadığı ve iki küçük çocuğuyla ayakta kalma mücadelesi veren bir kadının öyküsünü anlatan dizi yayınlanan ilk bölümünden itibaren izleyicilere dram dolu anlar yaşattı. Sonuç olarak kaybolan kocası Sarp'ın dönüşüyle senaryoda kırılma noktası yaşandı. Bahar'ın hayatında olan Arif ile Sarp'ın arasında kalma ikilemi Sarp'ın ölümüyle sonuçlanmış ve Bahar'ın elini tutan kişi Arif olmuştu. Hikayenin sonuna gelirken seyirciler Şirin'in de hakettiği cezayı bulması bekleniyor.

Dizinin final yapma sebebi dizinin yayıncısı olan Medyapım'ın senaryodan büyük beklentisi olduğu ve bunun senaristler tarafından karşılanamadığı için bitirileceği söyleniyor.

ulusal.com.tr