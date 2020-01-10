Kadir puanlamayı iptal etti! Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi kim oldu? (6-10 Ocak haftası) Temizlik Benim İşim final anı izle...

Son gün Asiye'nin yarıştığı programda verilen puanların hepsi 2 olunca programın sunucusu Kadir Ezildi tüm puanlamayı iptal etti. Puanlamada adaletsizlik olduğunu düşünen Ezildi'nin puanlarıyla haftanın birincisi belli oldu.

Haftanın birincileri 8 puan alarak Sevtap ve Nezaket oldu. Haftanın ikincisi 7 puanla Elif oldu. Haftanın sonuncuları ise yine aynı puanı alarak 6 puanla Fatma ve Seval oldu.

Sevtap ve Nezaket 10 bin liralık ödülü paylaştı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FİNAL ANI

ulusal.com.tr