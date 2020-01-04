Kafalar Karışık filmi konusu ne? Kafalar Karışık filmi oyuncu kadrosu... Atakan Özyurt, Fatih Yasin, Bilal Hancı, Enes Batur, Reynmen...

Bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara ilk kez gelecek olan 2018 yapımı Kafalar Karışık filmi, ünlü YouTuber Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı'nın başrolünü aldığı, aksiyon komedi filmidir.

TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasını bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.

KAFALAR KARIŞIK OYUNCU KADROSU

Metin Akpınar, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Feride Hilal Akın, Erhan Yazıcıoğlu, Ruhi Sarı, Zuhal Yalçın, Selahattin Taşdöğen, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Tunçbilek, Behzat Gerçeker, Ece Seçkin, Derya Uluğ, Funda Arar, Samsun Demir, Enes Batur, Reynmen (Yusuf Aktaş), Shredded Brothers, Yener Çevik, Uras Benlioğlu, Veyzel Zaloğlu, Burak Güngör, Başak Karahan, Şeyda Erdoğan, Lord of Murat, Şahangiller, Halil Söyletmez, Murat Sungurtekin



KAFALAR KARIŞIK FRAGMAN









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