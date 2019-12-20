Kafkasların zirvesinde bir Cumhuriyet Abhazya!
Şule Perinçek'in hazırlayıp sunduğu Yeni Ufuklar programının bu haftaki konusu Abhazya.
MEDYA 20.12.2019, 16:12
Bu hafta Yeni Ufuklar Abhazya'dan sesleniyor
Karadeniz'in karşı kıyısında başı dik onurlu bir halk
Karadeniz bizim ortak vatanımız!
Suyun ötesindeki kardeşlerimizi tanıyalım
Dağı, denizi, yemeği, kültürel birikimi, yaşam tarzıyla... bütün zenginlikleriyle Abhazya ve Abhazyalılar ekranlarımızda.
Konuklarımız
1-Kafkas Kamil (Atrışba) Öztürk
(Cumhurbaşkanlığı Özel Muhafız Birliği Komutanı)
2-İbrahim (Avıdzba) Özyıldırım
(Cumhurbaşkanı Rezidans Müdürü)
ulusal.com.tr
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