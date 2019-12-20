Kafkasların zirvesinde bir Cumhuriyet Abhazya!

Bu hafta Yeni Ufuklar Abhazya'dan sesleniyor

Karadeniz'in karşı kıyısında başı dik onurlu bir halk

Karadeniz bizim ortak vatanımız!

Suyun ötesindeki kardeşlerimizi tanıyalım

Dağı, denizi, yemeği, kültürel birikimi, yaşam tarzıyla... bütün zenginlikleriyle Abhazya ve Abhazyalılar ekranlarımızda.

Konuklarımız

1-Kafkas Kamil (Atrışba) Öztürk

(Cumhurbaşkanlığı Özel Muhafız Birliği Komutanı)

2-İbrahim (Avıdzba) Özyıldırım

(Cumhurbaşkanı Rezidans Müdürü)

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