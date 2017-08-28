Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı. Şaşmaz'ın ölüm haberi geldiği sıralarda rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisi de ekrandaydı. İzleyiciler büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyada çok sayıda kişi bu konu hakkında paylaşımlarda bulundu.

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Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.



Şaşmaz'ın ölüm haberi geldiği sıralarda rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisi de ekrandaydı. İzleyiciler büyük üzüntü yaşadı.



Sosyal medyada çok sayıda kişi bu konu hakkında paylaşımlarda bulundu.



İşte o paylaşımlar:













