Kalbimin Efendisi filmi konusu ve oyuncu kadrosu... Yeşilçam filmi Kalbimin Efendisi tamamını izle...

Kardeşinin suçunu saklarken iftiraya kurban giden bir kadın ile gerçeğin ortaya çıkmasıyla yıllar sonra yeniden bir araya geldiği kocasının öyküsünü anlatır Kalbimin Efendisi. Ertem Eğilmez´in Arzu Film bünyesinde Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Mavi Boncuk gibi komedi klasiklerinde sıklıkla işbirliği yaptığı unutulmaz senarist Sadık Şendil´in senaryosunu yazdığı bu film, hem merkezdeki yaralı aşk hem de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü´nü kazanan Lale Belkıs´ın alameti-i farikası "kötü kadın" rolündeki performansıyla Yeşilçam klasikleri arasında yer alıyor.

KALBİMİN EFENDİSİ İZLE

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