Kalk Gidelim Yılbaşı Özel'e ünlü akını... İrem Derici, Hande Yener, Ümit Besen, İlyas Yalçıntaş...

Menteşe Belediye Başkanı, yılbaşı organizasyonu yapmaya karar verir. Belediye başkanı, Dal Ailesi’nden yardım ister. Bu yardımın sebebi ise Mustafa Ali’nin vakti zamanında İstanbul’da lüks içinde yaşarken çevresinin sanatçılarla dolu olduğunu bilmesidir. Mustafa Ali artık eski çevresinin kalmadığını düşünerek üzülür ama Seyfettin bu konuda yardımcı olabileceklerini söyler. Buna Sefer, Ercan ve Efe de ortak olur. Sevda, Nurcan, Perihan ve Meryem de yardım etmek ister ama erkekler kabul etmez. Bu sefer aralarında mücadele başlar. Yıllardır aralarında husumet olan Dal ve Kütük ailesi birlik olacaktır ama kadınlar ve erkekler olarak bölünmüşlerdir. Köyün gençleri de geri durmaz ve “Biz de bir sanatçımızı getirelim.” diye düşünüp harekete geçerler. Üç ekip kolları sıvar ve arayışa girerler. Bu arada köy meydanında büyük konser ve şenlik alanı kurulmaktadır. Erkekler Hande Yener’i, kadınlar İrem Derici’yi, gençler İlyas Yalçıntaş’ı bulmuştur ama ikna etmek zor olacaktır. İkna olduktan sonra da küçük bir sorun vardır. Şakir’in söylediğine göre İrem Derici ve Hande Yener magazinde çıkan haberlere göre kavgalıdır ve aynı sahneyi paylaşmak istemeyeceklerdir. Tüm bunlar olurken bir sürpriz de Hacı Baba’dan gelir ki o da Ümit Besen'dir.

Köyde yaşayan bir aileyi ve onların aşk hayatlarını konu alan komedi dizisinin seyircileri yılbaşı akşamında da merakla dizinin yeni bölümünü takip etti. TRT 1'in sevilen dizisinin kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Yıldız Kültür ve Beyazıt Gülercan gibi usta oyuncular yer alıyor.



KALK GİDELİM 93. BÖLÜM İZLE







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