Kanal 7 Hint dizisi İkimizin Yerine 422 bölümde neler yaşanıyor

GENHA’NIN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

İkimizin Yerine’de Dadisa’nın doğum günü evde telaşa sebep olur. Tüm aile onun doğum günü için bir sürpriz hazırlığına başlar. Dadisa sürprizi görünce çok duygulanır.

422. Bölüm

Jagdish, babaannesinin doğum günü için ona çok anlamlı bir hediye verir. Bu hediye herkesi gözyaşlarına boğar. Doğum günü kutlaması sırasında bir kişi merdivenlerden yuvarlanır. Kaza geçiren adam Niranjan, yıllar önce Genha’ya müzik eğitimi veren kişidir. Anandi ve Dadisa geçmişi hatırlayıp duygulanırlar. Niranjan’ın maddi durumu iyi olmadığı için Dadisa ona evini açar. Genha ve Niranjan arasında neler yaşanacak?

Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün 16.10’da Kanal 7 ekranlarında…

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Çocuk yaşta evlendirilen küçük bir kızın dram dolu hayatını konu alan Balika Vadhu- İkimizin Yerine adıyla her gün 16:10’da Kanal 7 ekranlarında… Türkiye’de de uyarlaması yayınlanan ve yayınlandığı dönemde çok ilgi gören dizi, orijinal haliyle Kanal 7’de ekrana geliyor.

Aşkı, pişmanlığı ve hüznü içinde barındıran, masum bir sevgi ile başlayan Hint dizisi Balika Vadhu- İkimizin Yerine Kanal 7’de… Anandi ve Jagdish arasında yaşanan bir evlilik ve sonrasında değişen hayatların konu olduğu İkimizin Yerine dizisi izleyicileri hüzünlü hikayesine ortak edecek. Anandi, Jagdish ile evlendiğinde aşk kavramının farkında olmayacak kadar küçüktür. Ancak geçen yıllar içinde Jagdish’i tanır ve âşık olur. Ama bu aşkı karşılıksızdır. Çünkü Jagdish, Gauri isimli bir kızı seviyordur. Jagdish, Anandi’den boşanır ve Gauri ile evlenir. Jagdish’in ailesi Gauri’yi kabullenmez ve Gauri, Jagdish’in ailesine karşı kin besler. Jagdish ise yaptığı hatayı anlayıp pişman olsa da bazı şeyler için çok geç kalmıştır. Jagdish, ailesinden özür dileyip, Anandi ile tekrar barışmak istese de önünde başka engeller vardır. Anandi’nin hayatına Shivraj Shekhar girmiştir. Jagdish, yaşadığı pişmanlığı atlatabilecek mi? Anandi ile Jagdish’in yolları bir daha kesişecek mi?

Çocuk yaşta evlenen genç bir kızın yaşadığı dram dolu hayatı konu alan ‘İkimizin Yerine’ her gün saat 16:10’da Kanal 7 ekranlarında…

Künye :

Dizi adı: Balika Vadhu –İkimizin Yerine Oyuncular: Toral Rasputra, Pratyusha Banerjee, Avika Gor, Surekha Sikri, Vibha Anand, Janvi Chheda, Shashank Vyas, Shashank Vyas, Smita Bansal, Vimarsh Roshan, Neha Marda, Saptrishi Ghosh

Yönetmen: Sidharth Sengupta, Pradeep Yadav

Senaristler: Purnendu Shekhar, Gajra Kottary, Rajesh Dubey, Usha Dixit, Raghuvir Shekhawat, Manisha Singh, Kovid Gupta, Raman Manaktala

Türü: Drama, Romantik