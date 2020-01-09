Kara Kule (The Dark Tower) filminin konusu nedir? Kara Kule filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Stephen King'in kitabından esinlenen filmin fragmanı... 

ATV'de saat 20:00'de yayınlanacak olan filmde; süper kahramanlarla dolu dünyada, tek bir Silahşör var. Stephen King’in çok satan destansı romanı Kara Kule izleyicilerle buluşacak.

Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.

Stephen King’in “The Dark Tower” isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.

KARA KULE FRAGMAN

ulusal.com.tr