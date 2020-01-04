Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde konusu nedir? Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde oyuncu kadrosunda kimler var? Film nerede çekildi? Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde hangi kanalda saat kaçta?
Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde bu akşam 20:00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda kimler var? Ünlü film serisinin 4. filminin konusu ne? Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde nerede çekildi?
MEDYA 04.01.2020, 16:26
Bu akşam 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde, dünya çapında sevilen Karayip Korsanları serisinin 4. filmi. Başrol Jack Sparrow, geçmişte tanıdığı bir kadınla karşılaşır ve daha sonra bu kadının Kara Sakal Ian McShane'in kızı olduğunu öğrenir. Kızı da babası gibi, Jack Sparrow'u ölümsüzlüğün çeşmesini bulmak için durmak bilmeyen maceralara sürükler. Güvendiği kişilerin hep ihanetine uğrayan kaptan bu kez bu zorlu yolculukta yanlız kalacaktır. Sonunda ölümsüzlük olan yolda her şeyi göze alması gerekir.
FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?
Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde, Hawaii'nin Oahu adasında çekilmiştir.
OYUNCU KADROSU
Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench
ulusal.com.tr
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