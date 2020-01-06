Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı konusu ve oyuncu kadrosu... Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı, serinin kaçıncı filmi? 

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı, Karayip Korsanları film serisinin beşinci filmi olan fantastik türdeki 2017 Amerikan yapımı film. Filmin yönetmenliğini Joachim Rønning ve Espen Sandberg yaparken senaryosunu Jeff Nathanson yazdı. Filmin yapımcısı diğer dört filmde olduğu gibi Jerry Bruckheimer oldu.

KARAYİP KORSANLARI SALAZAR'IN İNTİKAMI KONUSU

Jack Sparrow, tehlikeli sularda yolculuğuna devam eder. Kaptan Salazar ve yönetimindeki hayalet korsanlar, denizlerdeki bütün korsanları öldürür. Ayrıca Kaptan Salazar ve hayalet korsanlar Şeytan Üçgeni’nden de kaçmaya başarır. Jack Sparrow, bir süre sonra bu tehlike içerisinde sağ kalan tek kaptan olduğunu anlar.

Kaptan Salazar intikam ateşi ile yanıp tutuşurken, Jack Sparrow onun gazabından kurtulmak için bir yol aramaya başlar. Kendisini Kaptan Salazar’dan koruyabilmek için Poseidon Adası’na gitmeye karar verir. Tehlikeli sularda Poseidon Adası’nı arayan Jack Sparrow’ın önünde tehlikeli bir yolculuk vardır. Düşündüğündn daha tehlikeli olan bu yolculukta ona güzelliği ve zekasıyla herkesi büyüleyen Carina eşlik eder. İkilinin tehlikeli yolculuğuna inatçı ve genç denizci olan Henry’de katılır. Aralarındaki zorlu bir anlaşmadan sonra Sparrow, Carina ve Henry yolculuğa başlar. Kötü kaderi tersine çevirmek için harabe gemisiyle yola çıkan Kaptanların Şahı Jack Sparrow doğru yolu bulabilmek için büyük mücadeleler verir.

KARAYİP KORSANLARI SALAZAR'IN İNTİKAMI OYUNCU KADROSU

Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Kevin McNally, Stephen Graham, Brenton Thwaites, Martin Klebba



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