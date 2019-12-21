Kartal, Azize'nin kim olduğunu öğreniyor! Azize 5. bölümde neler olacak? 4. bölüm özeti... Yeni fragman geldi mi?

Kanal D'nin iddialı dizilerinden olan Azize 14 Aralık'ta yayınlanan 4. bölümüyle, yeni gününde izleyenleriyle buluşmuştu. Reyting savaşlarının kurbanı olan Azize Salı günleri olan yayın gününü, geçen hafta Cumartesi akşamına taşıdı. Dizi yeni gününde istenen reytinglere ulaşılacak mı merak konusu oldu.

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpanlar, Kartal ailesiyle karşı karşıya geldi. Kartal artık Azize'nin bir sır sakladığından fark etti. Azize, evden gitmek istediğini söylese de Kartal işin aslını sorgulamaya başlar, Azize'nin evde kalmak için bir sebebi olduğuna emindir. Azize ise Kuzey'in annesinin Tuna olduğunu öğrenir. Bu sırada Kartal'ın çocuklara olan ilgisi, Azize'nin, Kartal'a olan ilgisi arttırır. Balkan ise uyanır ve bunu ona yapanın kim olduğunu açıklamaz artık Azize diken üzerindedir.

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize, kardeşinin ameliyattan iyi bir şekilde çıkmasının sevinci içerisindedir fakat bu arada Kartal Azize'nin gerçek kimliğini öğrenir ve Azize'ye yardım etmeye başlar. Kuzey'in babasının kim olduğu daha fazla gizli kalmaz. Ailede büyük olay yaratacak olay gitgide çözülmeye başlar. Balkan ise bu sırada boş durmayarak bir cinayet daha işler.

5. BÖLÜM 1. FRAGMAN

5. BÖLÜM 2. FRAGMAN

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU

Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

AZİZE DİZİSİNİN KADROSU

Buğra Gülsoy (Kartal), Hande Erçel (Azize), Mustafa Yıldıran (Balkan), Mustafa Avkıran (Barbaros), Duygu Sarışın (Asya), Selen Öztürk (Tuna), Tugay Mercan (Okan), Başak Daşman (Yıldız), Çetin Sarıkartal (İskender), Orhan Kılıç (Adnan), Cenk Kangöz (Osman), Serkan Altıntaş (Yaman), Asuman Çakır (Aynur), Ufuk Şen (Hasan), Ceylan Batı (Ceyda), Zeynep Kızıltan (Gül), Efekan Can (Kuzey), Galip Erdal(Cevat), Taha Baran Özbek (Yiğit)



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