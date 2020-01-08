Kemal aşkını itiraf edecek mi? Yemin dizisi 158. bölüm fragmanı yayınlandı! Yemin dizisi 157. son bölüm izle... Yemin son bölüm izle...

Bugün 158. bölümü yayınlanacak olan sevilen dizi Yemin'de; Emir’in okul sürprizi ile mutlu olan Reyhan mutluluktan havalara uçar. Reyhan’ın okul heyecanı Emir’in hoşuna gitse de pabucunun dama atılmaması için elinden geleni yapacaktır. Diğer taraftan Cavidan, Cemre’nin her şeyi itiraf etmesinden korkmaktadır. Hızır ile Şehriye’nin arasını yapmaya çalışan Kemal ile Narin ise ortak bir amaçta buluşurlar. Hızır’ın geçmişten gelen efsanevi aşkı, Kemal’in bastırdığı duygularını açığa mı çıkaracaktır?

158. BÖLÜM FRAGMAN

GEÇEN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yemin dizisinde dün Suna abisini ve yengesini kurtarmak için ayağa kalkmayı başarır. Bu haber konakta büyük sevince neden olur. Suna’nın ayağa kalkması konakta bir bayram havasına sebep olurken Reyhan’ın burukluğu dikkat çeker. Emir karısını mutlu etmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Eve gelen misafir Kemal ve Narin’i karşı karşıya getirir.

157. BÖLÜM İZLE

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