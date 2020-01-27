Kenan eski sevgilisine gidiyor! Güvercin yeni bölüm ne zaman? Güvercin 8. yeni bölüm fragmanı izle... Güvercin 8. bölümde neler olacak? 

Her pazar Star ekranlarında seyircisiyle buluşan Güvercin son olarak 19 Ocak günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Güvercin'in son bölümünde; Zülüf'ün ailesi altınların kendi evlerinden çıkmasıyla perişan hale gelmişlerdir. Kasım yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf'e gerçekleri söylemek ister. Kenan bir adamın peşine düşer ve bunu kimin yaptığını öğrenir. Zülüf'e bunu söylemek istemez ama bir yanı da doğru olanı yapmak ister.

Bu arada Celil ve Kevsa'nın arası bozulur. Kenan ise annesinin gerçekte kim olduğunu öğrenir. Annesiyle yüzleşen Kenan, gerçek annesinin ölüyor olduğuyla da yüzleşir. Annesi için İstanbul'a eski doktor sevgilisinin yanına gider. Zülüf ve annesi de İstanbul'da peşindedir. Kenan, annesini götürdüğü doktorun eski sevgilisi olduğunu Zülüf'ten saklar...

Dizi yayınlanması planlanan 26 Ocak'ta tekrar bölümünü verdi. Dizinin yeni bölümü 2 Şubat Pazar günü yayınlanacak.

8. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

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