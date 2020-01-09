Kerem ailesini reddedecek mi? Afili Aşk yeni bölüm tarihi belli oldu... Afili Aşk 29. yeni bölüm ne zaman? Afili Aşk 28. bölümde neler oldu?

Kanal D'nin sevilen romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla 15 Ocak Çarşamba günü izleyenleriyle buluşacağı belli oldu.

Yeni yıl tatili nedeniyle ekranlara 2 hafta ara veren dizide son yayınlanan bölüm Ayşe ile Kerem için zor bitmişti.

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in aileleri arasında büyük bir kriz çıkıyor. Geçmişte yaşananların ortaya çıkmasıyla Rıza, artık Yiğiter'lerle görüşmeme kararı alıyor. Bu karar üzerine eve dönen Ayşe, Kerem'in kılıktan kılığa girmesine neden oluyor. Ayşe'yi görebilmek için her yolu deneyen Kerem, bu defa Volkan'ı da yanına alarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Rıza ve Kerem arasında ipler geriliyor. Kerem, ona karşı farklı bir taktik uyguluyor ancak Rıza bunun altında kalmıyor. Rıza ve Kerem arasında kalan Ayşe ise çaresizce olanları izliyor. Peki İkili orta yolu bulabilecek mi? Öte yandan Sabri, mahalleye geri dönüyor ve ilk iş olarak Ayşe'nin karşısına çıkıyor. Ayşe'ye evlenme teklifi eden Sabri, Kerem'in hışmına uğruyor!

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM FRAGMAN





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