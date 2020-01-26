Kerem, Ayşe'yi aldattı! Afili Aşk 30. son bölümde neler yaşandı? Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Afili Aşk dizisinin dün akşam yayınlanan 30. yeni bölümünde; Rıza’nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar. Kerem’in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır.

Modamu’ya Amerikalı ortakların gönderdiği denetmen, Kerem’in yöneticiliğini gözden geçirmesine sebep olur. Kerem bütün hayatını gözden geçirirken tüm sevdiklerini tek tek karşısında bulacaktır.

Artık nefesler tutulmuş, mahkeme günü gelip çatmıştır. İkinci defa hakim karşısına çıkan Kerem ve Ayşe, ikinci duruşmada anlaşmalı olarak boşanır.

AFİLİ AŞK 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ulusal.com.tr