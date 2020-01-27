Kerem, Aziz'e ihanet ediyor! Vuslat 37. son bölüm tamamını izle... Vuslat 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Vuslat'ın dün akşam yayınlanan 37. yeni bölümde; Aziz ve Feride’nin geleceklerinin önündeki engeli kaldıracak minyatüre ulaşmalarına saatler kalmıştır. Aziz, müzayedeye katılmak için gerekli olan parayı bulmak zorundadır. Ancak Bülent ve Tahsin’in çevirdiği oyunlardan habersizdir. Bülent, Aziz’i durdurmak için onu her taraftan sıkıştırıp abluka altına almaya kararlıdır. Aziz, holding’de kendisine kurulan bu tuzaklardan kurtulabilecek midir?

Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride’yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur’dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Kelebeğin kimliği açığa çıkmıştır ama Bülent olduğu kanıtlanabilecek midir?

Fırat, Kerem’den intikam almak için her yola başvurur. Hatta Salih Baba’yla bile karşılaşmayı göze alır. Fırat, Salih Baba’dan bilgi almak için antikacıya kadar gelir ancak öğrendikleri onu başka bir yola sürükleyecektir.

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