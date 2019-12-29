Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışmanın bu haftaki bölümüne futbolcu Sabri Sarığolu'nun içinde bulunduğu soru damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster 855. bölümüyle dün yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada ise ‘Ballon d’Or töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir?” sorusu damga vurdu.

Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 12’si Sabri Sarıoğlu’nu işaretledi.

Yarışmacı seyircilerin aksine B şıkkı Lionel Messi şıkkını işaretledi. Doğru cevabın B şıkkı Lionel Messi’nin olduğu soru sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları espri de olsa Sabri Sarıoğlu’na saygısızlık olduğunu dile getirerek programı eleştiri yağmuruna tuttu.