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Kimse Bilmez dizisi final yaptı! Finalde neler yaşandı? Dizi neden final yaptı?

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi neden final yaptı? Final bölümünde neler yaşandı?

MEDYA 30.12.2019, 10:35
Kimse Bilmez dizisi final yaptı! Finalde neler yaşandı? Dizi neden final yaptı?

27. bölümüyle final kararı alan dizi, sevenlerini üzdü. Başrolünde, Keremcem, Özgü Kaya, Zehra Yılmaz, Burak Serdar Şanal'ın bulunduğu dizi dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapmaya karar veren dizide dün akşam neler yaşandı? 

27. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZET

Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır. Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim’in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır. Öte yandan Nedim’in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali’ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey’in büyüttüğü Zeynep’in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi? Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır. Vedat en sonunda Pilot’a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak? Ali’nin hayatını karartmak için Sevda’yı kaçıran Nedim, Ali’den bir tercih yapmasını ister. Ali’nin, Nedim’den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda’yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?

Kimse Bilmez final bölümü internet platformuna daha yüklenmedi. Dizi, en kısa sürede sevenlerine final bölümünü paylaşacak.

ulusal.com.tr

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