Kimse Bilmez dizisi neden final yapıyor? 26. bölüm fragmanı

ATV'de, Pazar akşamları yayınlanan Kimse Bilmez dizisinden final haberi geldi. Yeni yıla girmeden final yapacağını duyuran dizi, sevenlerini üzdü. En son 25. bölümüyle ekrana gelen dizi 28. bölümüne kadar yayın hayatına devam edecek.

Dizinin başrolünde, Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Zehra Yılmaz, Burak Serdar Şanal gibi ünlü isimler bulunuyordu.

26. BÖLÜM FRAGMANI