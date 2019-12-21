Kırk Yalan filmi vizyonda! Filmin konusu ne? Kadroda kimler var?

20 Aralık'ta vizyona giren Kırk Yalan filminin kadrosunda; Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan var. "Kırk Yalan", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Hamdi Alkan'ın yönettiği film, evleneceği için mesut olan bir adamın, bir anda kontrolden çıkan kına gecesi kutlamasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor. Gece çok alkol alan arkadaş grubu gece ne yaşadığını hatırlayamaz Gece yaptıkları hataların düğün günü telafisini yapmaya çalışan arkadaşların maceraları komedi filmi olarak seyirci karşısına çıktı.

FİLMİN FRAGMANI





HAMDİ ALKAN KİMDİR? DAHA ÖNCE HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

1967 yılında Hatay'da dünyaya geldi. İstanbul’a üniversite okumaya gelen Alkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde eğitim aldı. İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Hamdi Alkan, 1990’lı yıllarda TRT’de başlayan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla TV dünyasına adım attı. TRT’de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yapan Hamdi Alkan, "Reyting Reyting" "Reyting Hamdi" ve "Hamdi Alkan TV" adlı komedi programlarını yapmaya devam etti.

2004 yılında Show TV’de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. 2007 yılında "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım" sinema filminin yönetmenliğini üstlenen Hamdi Alkan, 2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı ve başrollerinde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör ve Tolga Savacı'nın yer aldığı "Dersimiz Atatürk" filmini de yönetmiştir.

"O Hayat Benim" dizisinin de yönetmen koltuğunda oturan Hamdi Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Gurbette Aşk, Aşk Emek İster, Kendimize Doğru, Öğretmen Kemal, Arka Sıradakiler ve En İyi Arkadaşım gibi pek çok popüler projede yönetmen olarak yer almıştır.

1989 yılında Canan Hoşgör ile evlenen Hamdi Alkan'ın bu evlilikten Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı vardır. Hamdi Alkan, 1999 yılında eşi Canan Hoşgör’den boşandı, daha sonra 2006 yılında tekrar evlendiler. 2012 yılının Mart ayında tekrar boşandılar. 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma’da dünya evine giren Hamdi Alkan yakın zaman önce verdiği fazla kilolarla magazin basınında gündem olmuştu.

1990'lı yıllardan beri çok sayıda filmde yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncu olarak yer alan Hamdi Alkan, son olarak 2018 yılının Temmuz ayında başlayan "Geleceğin Starı" adlı yarışmanın jüriliğini yaptı Şimdi ise son filmi "Kırk Yalan" ile beyaz perdede sevenleriyle buluşuyor.



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