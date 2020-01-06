Kod Adı Olympus filminin konusu nedir? Kod Adı Olympus filminin  kadrosu... Kod Adı Olympus bu akşam hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?  Başrol oyuncusu kim?

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderken yolda bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı destekler, saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

Filmin yönetmeni, Antoine Fuqua'dır, senaryosu ise Creighton Rothenberger ve Katrin Benedikt ikilisi tarafından yazılmıştır. Filmin başrolünde Gerard Butler yer alırken kadroda kendisine Aaron Eckhart, Ashley Judd ve Morgan Freeman eşlik ediyor.

KOD ADI:OLYMPUS FRAGMAN

KOD ADI:OLYMPUS OYUNCU KADROSU

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Dylan McDermott, Melissa Leo, Ashler Judd, Rick Yune, Robert Foster

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