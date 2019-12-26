Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar öldü mü? Savaşçı 88. bölüm fragmanı izle! 87. bölüm özeti
FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın yeni fragmanı yayınlandı. 88. bölümde neler olacak? 87. bölüm tamamını izle
FOX TV'de ekrana gelen savaşçının 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Lübnan'a giden tim bir yandan polis bir yandan Markus'un adamlarıyla savaşır.
88. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar, eve gelen yabancı polis güçlerinin elinden kurtulur. Markus'u yakalayıp arabaya bindiren ekip, yolda saldırıya uğrar. Saldırıyı geri püskürten tim yolda aracın önüne konan bombaları atlatarak devam eder. Patlayan bombanın etkisiyle araç uçurumdan aşağı yuvarlanır ve patlar.
88. BÖLÜM FRAGMANI
87. BÖLÜM ÖZETİ
Yörük Haydar ve Kaan Yüzbaşı'nı yanına alıp Markus'a operasyon için Lübnan'a giden Kopuz Albay, hiç beklemediği an da ensesinde silah hisseder. Markus'un adamları, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı'yı esir alır bu sırada dışarıdan gelenleri etkisiz hale getirmek için bekleyen Yörük Haydar, arkasından gelen kişi tarafından esir alınır.
87. BÖLÜM İZLE
87. bölümü izlemek için buraya tıklayınız.
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