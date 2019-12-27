Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar öldü mü? Savaşçı'yı bekleyen tehlike

Markus'u ele geçirmek için operasyona giden Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar beklenmedik sürprizlerle karşılaşır.

Kendilerini esir almaya çalışanların elinden kurtulan ekip Markus'u da alarak araçla yola çıkar.

Bindikleri araç uçurumdan yuvarlanan Kopuz Albay, Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar araçtan sağ çıkacak mı?

Kağan Yüzbaşı araçtan sağ çıkıyor ve kendisini ele geçirmeye çalışan teröristlere karşı savaşıyor.

Kılıç Timi'ni karşısına toplayan Kutalmış Paşa,"Sizi bugün çok zor bir göreve gönderiyorum, bu operasyon sırasında görünmez olacaksınız. Ve oradaki üç komutanınızı naaşlarını bile olsa alıp buraya getireceksiniz" dedi.

Annesine ulaşan Kağan Yüzbaşı'nın "anne arkadaşlarım öldü mü kaldı mı bilmiyorum, hakkını helal et" dediği görülüyor.



