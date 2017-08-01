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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çirkin iddialar hakkında açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddiasıyla Forbes dergisinde yayımlanan makaleye ilişkin, "Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye'nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır." açıklamasında bulunuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çirkin iddialar hakkında açıklama!

Açıklamada, Forbes dergisinde, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların  tehlikede olduğu" iddia edilen bir makaleye yer verildiği ve bu yazının  Türkiye'deki çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldığı hatırlatılarak, bu konuda  hem uluslararası hem de Türk kamuoyunun bilgilendirilme gereğinin doğduğu  belirtildi.

Dergide herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına  dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer  almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale yayımlandığı  aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan ART niyetli bir tutumdur. Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı  amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye'nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan  bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen  algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır.

Son dönemde, sektörde küresel ve bölgesel yaşanılan bazı sıkıntılar  alınan önlemlerle atlatılmaya başlanmış ve Türk turizmi son 15 yılda kazandığı  ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya gelmiştir. Bu ivmeyi durdurmaya yönelik  asılsız çıkışları Bakanlığımız, iş birliği içinde çalıştığı bütün sektörel  aktörlerle birlikte bertaraf edecektir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Kültür ve Turizm Bakanlığı #türkiye #orbes dergisi
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