Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm izle... Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

2020 yılının ilk haftasının başlamasıyla diziler reklam anlaşmaları için kısa süreli bir ara verdi. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba sevenleriyle buluşuyordu. Fakat bu hafta sevenleri ekranlarda Kuruluş Osman'ı göremedi.

Dizinin yeni bölümü Ocak'ın üçüncü haftası 15 Ocak'ta ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜM İZLE





KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜM ÖZETİ

Osman, Bala Hatun’un şifasını Yannis’in elinden alıp Kulucahisar Kalesi’nin arkasındaki gizli el olan Yannis’i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman’ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman’ı karşılayan kişi, Yannis’in ta kendisidir. Osman ile Yannis’in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı’yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis’in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı’nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

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