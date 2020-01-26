Kuzey Yıldızı 17. bölüm... Yıldız, Kuzey yüzünden komaya giriyor! Kuzey Yıldızı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı 17. heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kuzey Yıldızı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Kuzey, Yıldız’ı Çetinle birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey, iyice delirir ama Yıldız’ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur. Onun için önemli olan tek şey Kuzey’in Şule’den kurtulmasıdır. Bunun için elinden gelen herşeyi yapmıştır artık yapılacak tek şey, beklemektir. Fakat bu bekleme süreci, Yıldız’ı fazlasıyla huzursuz eder. Bir türlü Çetin’den beklediği hamle gelmemektedir. Yıldız, tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlamıştır. Her yerde Çetin’i aramaya başlar. Fakat Çetin de kendi planını devreye sokmuştur. Yıldız, herşeyden habersiz, Çetin’den gelecek haberi beklerken hiç beklemediği bir şey olur. Yıldız, bunu hiç hesaba katmamıştır. Yıldız’ın Kuzey için verdiği sınavlar sadece bununla kalmaz. Yıldız, sonunda öyle bir sınav verecektir ki bu sınavın sonunda Kuzey, büyük bir vicdan azabıyla yüzleşecektir. Yıldız, Kuzey için herşeyini riske atacağını bir kez daha ispat etmiştir.

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