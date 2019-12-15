Kuzey Yıldızı dizisinin 14. bölümünde neler yaşandı? Yeni fragman yayınlandı

Kuzey Yıldızı, dün akşam 14. bölümüyle, Show TV'de izleyicisiyle buluştu. Reytinglerde her Cumartesi üst sıralarda yerini koruyan dizide heyecan yine doruktaydı. Seyircilere romantik ve komik anları bir arada yaşatan dizide, Şule'nin maskesinin düşmesiyle tüm dengeler değişti.

14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey'in tek başına kalmak istemesi ile Mollaoğlu kardeşler Yıldız'ın evine gittiler. Yıldız yaptığı hatanın farkına varıp, Kuzey'le barışmak için hamleler yapar. Kızlar babalarına Yıldız ile barışması için ısrar ederken Şule eve gelip kızları yanına almak istedi fakat kızlar anne olarak Yıldız'ı seçti.

15. BÖLÜM FRAGMANI