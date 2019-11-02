Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8'inci bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8'inci bölüm özeti ve içeriği

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 8. Bölümünde; Ömer'in alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldığını duyan Feride bir hışımla arabaya atladı ancak Şükrü onu yalnız bırakmadı. Şükrü'nün arabayı hızlı ve dikkatsiz sürmesi az kalsın Feride ve kendisinin canına mal oluyordu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 8. Bölümünde; Eski günlerdeki gibi birlikte dereye giden ikili balık tutuyor. Kuzey'in "benden sonra biri oldu mu" sorusuna Yıldız'ın olmadı cevabı, Kuzey'in hoşuna gidiyor. Yıldız'ın ayağı kayınca Kuzey onu tutuyor ve ikili yakınlaşıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 8. Bölümünde; Nahide ve Fadik, Yıldız'a aşk konusunda yardım etmek için bir "hızlandırılmış aşk dersleri" veriyor. Yıldız'ı bir tavşana, Kuzey'i de bir tazıya benzeten Nahide, Yıldız'ın tavşan gibi tazıdan kaçması gerektiğini söyledi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 8. Bölümünde; Nahide'nin, Kuzey ile arasına mesafe koy tavsiyesini dinleyen Yıldız, sabah ilk iş olarak evlerin arasına suntadan bir duvar ördü.